"سلمولي على مصر" على المسرح الكبير بالأوبرا

كتب : انتصار حسني الإثنين 16-09-2013 17:41

باقة مختارة من أجمل الأغاني الوطنية والعاطفية، تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو صلاح غباشي، خلال حفلها المقام في السابعة من مساء الخميس 19 سبتمبر، على المسرح الكبي بالأوبرا.

يتضمن البرنامج نخبة من أعمال كبار الملحنين، منها "تعيشي يا بلدي لإبراهيم رجب، آه لو تعرف - ضي القناديل - نبتدي منين الحكاية - موسيقى الحب جميل، لمحمد عبد الوهاب، عاشقة وغلبانة - ادخلوها سالمين – لو سألوك، لبليغ حمدي، سلمولي على مصر لمحمد الموجي، دولا مين لكمال الطويل، منحرمش العمر منك لفريد الأطرش، فرحانة وخايفة لمحمد فوزي، وموسيقى بسمة، للمايسترو صلاح غباشي"، من أداء سماح عباس، عصام محمود، أميرة أحمد، هاني عامر، إبراهيم راشد، سوزان ممدوح، وليد حيدر، رحاب مطاوع، وسوليست الكمان حازم سليم.