رتيبة الحفني.. ورحلت معجزة الموسيقى وأول امرأة ترأس الأوبرا

كتب : محمد شنح الإثنين 16-09-2013 23:26

فقد الفن المصري واحدة من علامات دار الأوبرا المصرية، التي عشقت الموسيقى منذ الصغر، فعزفت البيانو في الخامسة، ودرست الموسيقى في أوروبا، هي الدكتورة رتيبة الحفني، مصرية، مغنية الأوبرا العالمية، وعميدة معهد الموسيقى العربية، كما أنها أول امرأة تتولى منصب مدير دار الأوبرا المصرية.

ولدت رتيبة الحفني في القاهرة عام 1931، ونشأت في أسرة موسيقية، فوالدها محمود أحمد الحفني لديه ما يزيد عن 45 كتابا عن الموسيقى، وكان أول من أدخل دراسة الموسيقى في المدارس المصرية، كما أن جدتها لأمها الألمانية الأصل كانت مغنية أوبرا ألمانية.

رتيبة الحفني، واحدة من الفنانات التي قامت بدور البطولة في أوبرا عايدة لفيردي في باريس، كما كانت معيدة بالمعهد العالي لمعلمات الموسيقى، ومن المناصب التي تولتها أيضا رئاسة المجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية.

ومن الجوائز التي حصلت عليها "الحفني" تتويجا لمجهوداتها وإنجازاتها الفنية، كانت "جائزة الدولة التقديرية في الفنون" من المجلس الأعلى للثقافة المصري عام 2004، ليأتي عليها مساء يوم 16 سبتمبر 2013، وتصعد روحها إلى بارئها بعد رحلة مع الفن والإبداع امتزجت بين العمل الأكاديمي والموهبة الفنية.