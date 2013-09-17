نولان يعاود العمل على سيناريو فيلم مأخوذ عن رواية The Keys to the Street

الفيلم كتبه نولان قبل إخراج Batman Begins

كتب : عمرو عز الدين الثلاثاء 17-09-2013 01:18

عاد المخرج وكاتب السيناريو الإنجليزي الشهير كريستوفر نولان على العمل في سيناريو فيلم The Keys to the Street، والمأخوذ عن رواية بنفس الاسم نشرت عام 1996 للكاتب الإنجليزي روث ريندل، والتي تدور في عالم الجريمة والإثارة.

كان نولان قد عكف على كتابة هذا السيناريو تمهيدا لإخراجه مع شركة "فوكس"، وذلك في بداية الألفية الثالثة، إلا أنه قام بتأجيل ذلك المشروع بعدما تولى إخراج الجزء الأول من ثلاثية باتمان Batman Begins، لصالح شركة "وارنر بروس"، قبل أن يعود هذه الأيام إلى مشروعه مرة أخرى، لكنه لن يقوم بإخراجه، بل أسند الإخراج للتشيكي جوليوس سيفيك.

تدور قصة الفيلم في إطار من الجريمة والإثارة حول امرأة تهرب من زوجها العنيف، بعد وقوعها في قصة حب مع رجل آخر ليس كما يبدو ويجب أن يكون.

جدير بالذكر أنه لم يتحدد بعد موعد عرض الفيلم، إلا أنه تم الإعلان عن مشاركة النجمة جيما أرترتون في بطولة الفيلم، مع النجم تيم روث والممثل ماكس أيرونز، ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم في الربع الأول من العام المقبل.