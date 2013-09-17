بحث نقص المياه في ينبع وقراها

أحمد الأنصاري (ينبع)

بحث محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي المهندس مساعد بن يحيى السليم أمس، في اجتماع المجلس المحلي في دورته الثالثة، بصالة الاجتماعات بمحافظة ينبع، بحضور أعضاء المجلس من الأهالي والمسؤولين، مشكلة نقص المياه بمحافظة ينبع وقراها وإيجاد الحلول العاجلة، حيث استمع المجلس إلى أيضاح عن ذلك من مدير المياه بينبع المهندس مروان السيد، تلى ذلك عرض من رئيس بلدية ينبع محمد بن لطيف المحياوي عن المشاريع البلدية المعتمدة والمطروحة للاعتماد والتي في مرحله الترسية، تلى ذلك مناقشه الخطابات الواردة من إمارة المنطقة المتعلقة بالمجلس.