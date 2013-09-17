نعاني من قلة الدعم المالي .. وإعلامنا ضعيف

كشف لـ «عكاظ» رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الجبيل (تواصل) المهندس عبدالعزيز عطرجي عن قرب إطلاق برنامج (تواصل 4) والذي أقيم على مدى ثلاثة أعوام متتالية والذي يعتبر محضنا تربويا اجتماعيا هاما وفعالية يترقبها شباب وفتيات الجبيل بكل شوق بعد أن توقف لفترة من الزمن، كما بين بأن لجنة «تواصل» بالجبيل أقامت خلال العام المنصرم أكثر من 411 فعالية لكافة الفئات وشرائح المجتمع استفاد منها أكثر من 7 آلاف مستفيد، مؤكداً بأن الدعم المالي هو العامل الأهم وعصب الحياة للجمعيات الخيرية واللجان الاجتماعية، منوهاً بأن لجنة تواصل بصدد عقد العديد من الشراكات والاتفاقيات البينية لدعم مواردها المالية مع العديد من الجهات الخاصة والشركات الصناعية بالجبيل.8000 مستفيد• بداية ما هي الخدمات والأنشطة التي تقدمونها في لجنة التنمية الاجتماعية بالجبيل ؟- تقوم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية (تواصل) على العديد من المشروعات، فقد بلغت فعاليات هذه المشاريع في العام الماضي 1433هـ (126) فعالية، استفاد منها أكثر من 8000 مستفيد من كافة شرائح المجتمع، كما بلغت فعاليات مشاريع اللجنة لهذا العام حتى وقتنا الحالي ( 114 ) فعالية، استفاد منها أكثر من 7000 مستفيد وهي برامج اجتماعية ثقافية ترفيهية توعوية يستفيد منها فئة الأطفال (برنامج فرحة طفل)، والشباب (برنامج الرواد الثانوي، الرواد الجامعيين، النادي الصيفي للشباب) وفئة الرجال (برنامج تنمية الذات مهارات وقدرات، التوستماستر) وبرامج للنساء والفتيات (برنامج تواصل النسائي ونادي المبدعات).جهات داعمة• ما نوعية البرامج والفعاليات التي تقدمها لجنة (تواصل) للمرأة ؟- تقيم اللجنة برنامج تواصل النسائي لعدة أيام حيث يقام في أحد مخيمات الشركات، ويلقى إقبالا منقطع النظير، حتى بلغ عدد المستفيدات من البرنامج النسائي فقط 3000 مستفيدة، وهي برامج ثقافية وترفيهية واجتماعية ودورات ومسابقات وأسواق شعبية.• يعتبر الدعم المالي حجر عثرة لكثير من الجمعيات الخيرية والاجتماعية، كيف تواجهون في اللجنة الاجتماعية بالجبيل الصناعية ذلك الأمر المؤرق ؟- يمثل الدعم المالي الوقود لكافة الجمعيات واللجان الأهلية، ولكننا نحرص في برامجنا على التطوع فكان القائمون على برامجنا وفعاليتنا هم في الأصل متطوعون، وتقوم الوزارة بدعم المشاريع وسيتم عقد شراكات مع عدد من الجهات المانحة.• على الرغم من أن مدينة الجبيل الصناعية تكثر بها الشركات الصناعية الداعمة لبرامج المجتمع إلا أنها لاتزال مقصرة كما وكيفاً من حيث الدعم المالي؟ ما رأيكم ؟- هناك بعض الشركات التي تدعم برامجنا دعما كبيرا وهذا نتيجة قناعة القائمين عليها بالمسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق اللجنة في خدمة مجتمع مدينة الجبيل، ونحن نشكر لمثل هذه الشركات هذا الدعم ونسأل الله أن يثيب القائمين عليها الأجر والمثوبة ونأمل من بقية الشركات أن تحذو حذوها وتلتزم بمسؤوليتها الاجتماعية.الوقف الدائم• ما هي خطط اللجنة في دعم مواردها المالية والحفاظ على استقرارها واستمرار برامجها؟- تعتبر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الجبيل (تواصل) مؤسسة حديثة في مجتمع الجبيل حيث أسست عام 1428هـ، فكانت البدايات بإقامة الأنشطة الموسمية للشباب والنساء ثم أضيفت أنشطة للبراعم وذوي الاحتياجات الخاصة، وفي العام قبل الماضي فقط 1432هـ قرر مجلس إدارة اللجنة تنفيذ استراتيجية جديدة بالتوجه للعمل المستمر. ورغم حداثة عهد اللجنة فإن التوجه الجديد لها سيقوم على الوقف الدائم، والذي يدر دخلاً ثابتاً على اللجنة، ولكن هذه مازالت فكرة لم يتم البدء فيها حتى الآن.توقف تواصل• ملتقى تواصل استمر 3 أعوام ثم توقف ؟ ما أسباب توقفه ؟ وهل سيقام قريباً؟- اسم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالجبيل ارتبط ارتباطاً وثيقاً في أذهان مجتمع الجبيل ببرنامج (ملتقى تواصل) والذي أقامته اللجنة على مدار ثلاثة أعوام متتالية، ونظرا لاعتماد مجلس الإدارة لاستراتيجية العمل المستمر طوال العام كان من المناسب التخفيف من البرامج الموسمية حتى يتمكن من الاستفادة أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، وفكرة إقامة ملتقى جديد مازالت قائمة ونسأل الله أن يرى النور قريبا.شح البرامج• يعاني الشباب وخاصة في مجتمع مثل الجبيل من شح الفعاليات والمشاريع التطوعية الهادفة ؟ ما هي خططكم في ذلك ؟- هذه للأسف حقيقة مؤلمة رغم ما تقوم به مشكورة الهيئة الملكية من فعاليات سنوية وصيفية، ورغم ما تقوم به اللجنة من فعاليات، وما تقوم به اللجان الخيرية الأخرى، إلا أن مجتمع الجبيل متعطش لمثل هذه الفعاليات التطوعية الترفيهية، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالجبيل تعمل دائماً على توسيع قاعدة برامجها، فهذه البرامج في ازدياد دائم فمن مشاريعنا الجديدة للعام المقبل مشروع (جسر التواصل) لفئة النساء، ومشروع (نادي تواصل للقراءة)، و(مشروع مجتمع الحارة) فبرامجنا وفعالياتنا دائماً في ازدياد مستمر.• اللجان الاجتماعية الأهلية تعد خط الأمان الأسري والاجتماعي الأول ما هي مجالات عملكم حالياً ومستقبلاً لتحقق تلك الرؤية ؟- تحرص لجنة التنمية الاجتماعية في الجبيل على القيام بمسؤولياتها الاجتماعية، فمن برامجها التوعوية الأسرية برنامج (تواصل الاجتماعي) والذي يستضيف شخصيات بارزة ومؤثرة في مجتمع الجبيل، فقد استضاف على سبيل المثال مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجبيل، واستضاف البرنامج مدير مرور الجبيل، وفي لقاء آخر استضاف الشيخ أحمد الجراح مدير أوقاف الجبيل وتركز هذه اللقاءات في المقام الأول على كافة فئات المجتمع، كما أن اللجنة تقدم برنامجا ترفيهيا توعويا لنزلاء سجن الجبيل وبرنامج خلاصة تجربتي وغيرها.الدعم المالي• ما هي أبرز المعوقات لعملكم في لجنة تواصل ؟- من أبرز المعوقات للأعمال الخيرية والتي تقف كحجر عثرة، الدعم المالي، بالإضافة إلى الفهم الخاطئ لدى بعض أفراد المجتمع للعمل التطوعي وهو مبدأ (ما على المحسنين من سبيل) وهو الالتزام بالوقت والعمل والمسؤولية والجهد، كما أنه من معوقات عملنا في اللجنة نقص الدعاية والإعلان لمشروعاتنا، فلا يخفى عليكم ما يحتاجه هذا البند فقط من دعم مالي، رغم أن الدعاية والإعلان هما عامل نجاح أي مؤسسة خيرية أو ربحية.تواصل 4•ما هي البرامج والمشاريع القادمة التي تسعون لتنفيذها في الجبيل الصناعية ؟ - تسعى اللجان الاجتماعية الأهلية إلى تقديم خدماتها لكافة فئات المجتمع رجالا ونساء وأطفالا، وتبذل في سبيل ذلك قصارى جهدها، ويقوم على ذلك فريق يبذل من وقته وجهده لخدمة هذا المجتمع.فكل ما نرجوه هو ألا يبخل علينا أفراد المجتمع بالدعم المادي أو المعنوي حتى لو بالنصح أو تقديم المقترحات التي تساعدنا على النهوض بمستوى الخدمة التي تقدمها اللجنة، وأبوابنا مفتوحة لتلقي مثل هذه الآراء والتوجيهات من خلال موقعنا على الفيس بوك أو توتير، أو زيارة مقر اللجنة.

شبكةعيونالإخبارية

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