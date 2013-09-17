تدشين فعاليات حملة (حيائي حياتي) بتعليم الدوادمي

دشن مدير التربية والتعليم بمحافظة الدوادمي المكلف الأستاذ صالح بن مطلق الحمادي بحضور عدد من القيادات التربوية في الإدارة, فعاليات حملة (حيائي حياتي) التي يقيمها قسم الإعلام التربوي النسائي وذلك يوم أمس في مركز التدريب التربوي النسائي.

وقد بدأت فعاليات الحملة بالقرآن الكريم ثم كلمة لمدير التربية والتعليم تحدث خلالها عن الحياء وعن هذا الخلق العظيم الذي وصفت به البشرية والذي لم يقتصر على النساء فقط، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية هذه الحملة تجاه ما يقدمه التربويون والدعاة والمصلحون في غرس تلك القيمة، إضافة إلى القيم الأخرى في الفرد والمجتمع.

كما قام مساعد مدير الإعلام التربوي والمشرف على الحملة الأستاذة خلود العريفي بإعطاء الجميع نبذة عن الفعاليات التي تم الإعلان عنها سابقا، كالدورات التدريبية والمحاضرات الدينية والمسابقات واللقاءات التي يقدمها عدد من المختصين في التربية والتدريب التي ستستمر إلى نهاية هذا الفصل الدراسي.

كما أكدت أن هذه الحملة ستكون المشاركة فيها عامة لسيدات المحافظة ولا تقتصر على منسوبات التعليم فقط وخاصة فيما يخص المسابقات التي سيعلن عنها قريبا.

كما قدم قسم الجودة الشاملة عرضا بعنوان (حيائي حياتي) اشتمل على العديد من الفوائد الخاصة بموضوع الحملة، صاحب الحفل توزيع الحقائب الخاصة بهذه المناسبة، كما تم شكر الراعي الرسمي للحملة متمثلة بالأستاذة سارة الرويس، وجميع من شارك في إعداد خطة حملة (حيائي حياتي).