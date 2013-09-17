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رئيس جامعة طنطا: إلغاء الضبطية القضائية للطلاب

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رئيس جامعة طنطا: إلغاء الضبطية القضائية للطلاب رئيس جامعة طنطا: إلغاء الضبطية القضائية للطلاب

 

قرر مجلس العمداء بجامعة طنطا برئاسة الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة إلغاء الضبطية القضائية للطلاب بالجامعة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس العمداء اليوم الاثنين بحضور أحمد اليماني رئيس اتحاد طلاب الجامعة وممثلي اتحادات الطلاب بالكليات.

 

من جانبه أكد الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة حرصه على ابنائه الطلاب وعدم المساس بكرامة الطالب داخل الجامعة وتمكينهم من التعبير عن أرائهم الشخصية دون تحيز لأي طرف، وتأكيده على انتظام الدراسة من اليوم الأول، وشدد على ضرورة التعاون بين إدارة الأمن الإداري بالجامعة والطلاب للحفاظ على الأمن .

 

وأكد أحمد اليماني رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا أن الطلاب على استعداد تام للتعاون مع إدارة الجامعة للحفاظ على الأمن وحسن سير العملية التعليمية ، وعلى مشاركتهم ضمن فريق العمل للحفاظ على أمن الجامعة ومنشأتها باعتبارها ملك لطلاب الجامعة .

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