ضبط جهاديين وأعراب مطلوبين جنائيا في حملة أمنية بالإسماعيلية

كتب : إنجي هيبة الثلاثاء 17-09-2013 01:44

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط جهادين وأعراب مطلوبين جنائين، في حملة أمنية وجهتها المديرية بمركز القنطرة غرب، تم التحفظ عليهم، وجار التحقيق معهم.

كان اللواء محمد عناني مدير الأمن، تلقى إخطارا يفيد بأنه تم توجيه حملة مكبرة بإشراف مساعد المدير لفرقة الشمال وبرئاسة مدير إدارة البحث الجنائى، ضمت ضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث القنطرة غرب بالإشتراك مع فرع الأمن العام والأمن الوطنى بالإسماعيلية وإدارة العمليات الخاصة بالقاهرة وعناصر القوات المسلحة، استهدفت ضبط وتفتيش العديد من العناصر الجهادية والجنائية بمناطق مركزى الإسماعيلية والقنطرة غرب وتمشيطها.

وأسفرت جهودها عن ضبط كل من جمال م ع ( من قبيلة عرب المعاذة ) عاطل مقيم ترعة 5 وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62 × 39 ، و2 خزينة بداخلها 64طلقة من ذات العيار، عبدالله ا م عاطل مقيم ترعة 5 وبحوزته سيارة ماركة بروتن بدون لوحات معدنية، وبالكشف عنها تبين أن أصل لوحاتها 15253 ملاكى البحيرة ومبلغ بسرقتها من مدينة العاشر من رمضان شرقية ( جارى إستكمال فحصها ) ، عادل ع ع عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة ، أحمد ح ع سن 23 عاطل مقيم الرياح ــ القنطرة غرب حال إستقلالهما السيارة رقم 6971 ط ص ق ماركة كيا سيراتو فضى اللون ومبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 6085 لسنة 2013 جنح قسم ثان الإسماعيلية ، أحمد س خ 5 عاطل مقيم الكيلو 14 ، مطلوب للتنفيذ عليه فى الجناية رقم 1779 لسنة 2012 مركز القنطرة غرب ، والمقضى فيها بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة " مخدرات " ، أحمد ع ن عاطل مقيم ابوخليفة ، مطلوب للتنفيذ عليه فى الجناية رقم 67 لسنة 2011 مركز القنطرة غرب ، والمقضى فيها بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة " سلاح نارى وسرقة بالإكراه " ، فايز ع س عاطل مقيم الكيلو 14 ، مطلوب للتنفيذ عليه فى عدة أحكام قضائية ، عبدالله ص ح عاطل مقيم الكيلو 14 ، مطلوب للتنفيذ عليه فى عدة أحكام قضائية ، حسين ن ح عاطل مقيم الكيلو 14 شقيق المأذون بتفتيشه / أحمد والذى ينتمى إلى العناصر التكفيرية وبحوزته كمية كبيرة من صور الرئيس المعزول( جارى إستكمال فحصها ) ، خالد أ ع يعمل بشركة غاز بتروبل مقيم البحر الأحمر وبحوزته جهاز لاب توب ( جارى إستكمال فحصه ) ، محمد م س عاطل مقيم الكيلو 14 ـــ والذى يُستأجر ضمن عناصر إثارة الشغب بالبلاد .