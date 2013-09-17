بالصور.. بدء فعاليات "الأيام الثقافية" العمانية فى موسكو

بدأت اليوم بالعاصمة الروسية موسكو فعاليات الأيام الثقافية العمانية التى تنظمها وزارة التراث والثقافة العمانية لمدة أربعة أيام بالقاعة الكبرى لمركز موسكو الثقافى.

وأعرب السفير يوسف بن عيسى الزدجالى، سفير السلطنة لدى روسيا، عن شكر السلطنة للشعب الروسى لاستضافته فعاليات الأيام الثقافية العمانية على أرضه.

وقال إن الحوار والتواصل مع دول العالم وشعوبه مبدأ تؤمن به السلطنة، حيث عملت على تفعيله من خلال مفاهيم للانفتاح الثقافى الذى أصبح الرهان الناجح لبناء الأسس المتينة فى دعم العلاقات الإنسانية بكافة جوانبها الثقافية والعلمية.

وأضاف الزدجالى أن الأيام الثقافية العمانية فى روسيا تأتى من منطلق الأهمية التى توليها حكومة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان لتطوير التعاون الثقافى مع كافة دول العالم، مشيرا إلى سعادته إلى أن هذه الرسالة الثقافية التى يحملها العمانيون إلى موسكو تهدف إلى تعميق المعرفة وتقوية العلاقة التاريخية والحضارية والثقافية وزيادة مساحة التفاهم والالتقاء والتحاور بين النخب الفكرية والثقافية بين البلدين.

من جانبه أعرب ألكسندر ميخايلوفيتش تشوفيكوف مستشار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية راعى الحفل عن ترحيبه بإقامة الأيام الثقافية العمانية فى العاصمة الروسية موسكو، مشيرا إلى أن الأيام الثقافية فرصة لتعريف الشعب الروسى بتاريخ السلطنة وثقافتها وتراثها العريق، موضحا أن الأيام ستسهم فى التقارب بين الشعبين العمانى والروسى، مؤكدا أن السلطنة تزخر بتراث عريق ولها تاريخ فى بناء الجسور مع العالم، وأن الندوات والمعرض المصاحب للأيام الثقافية العمانية ستكمل الطريق إلى السلام.

كما أوضح حمد بن هلال المعمرى وكيل وزارة التراث والثقافة للشئون الثقافية رئيس الوفد العمانى أن رسالة وزارة التراث والثقافة هى تعريف الآخر بثقافة السلطنة بماضيها العريق وحاضرها المشرق، وبكل مكونات السلطنة من إرث ثقافى وحضارى وتراثى، وبما تشهده من تطور ونماء فى عهد بانى نهضة عمان صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد.

كما أعرب السفير ناصر حجى المزين سفير الكويت لدى روسيا عن سعادته بالجهد الذى قامت به وزارة التراث والثقافة فى السلطنة لتنظيم هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة، مشيرا إلى أن الأيام الثقافية العمانية تحتوى على تراث عمانى أصيل يشعر أبناء السلطنة ودول مجلس التعاون بالفخر والاعتزاز لتوصيل ثقافة وتراث السلطنة فى شمال أوروبا للحفاظ على الموروث الثقافى العمانى الخليج.

من جانبه قال السفير على حسن جعفر سفير المملكة العربية السعودية لدى روسيا وعميد السلك الدبلوماسى العربى فى روسيا إن الفقرات الثقافية العمانية التى أقيمت خلال حفل الافتتاح تنم عن حضارة وعراقة السلطنة وشعبها، معتبرا أن الجانب الثقافى من أهم روافد الدبلوماسية الناعمة التى تصل إلى الشعوب والرأى العام فى كل الدول، موضحا أن هذه الأنشطة تصل إلى الرأى العام.

وافتتح على هامش الحفل المعرض المصاحب (ثقافة التسامح) والذى احتوى على وثائق عُمانية عن العلاقات التاريخية والسياسية والثقافية بين السلطنة وروسيا ونماذج من الحرف اليدوية والصناعات التقليدية ومطبوعات ومواد إعلامية ولوحات من الفن التشكيلى ومعرض صور فوتوغرافية يحتوى على صور طبيعية لأهم المواقع التراثية والثقافية وأهم معالم النهضة العمانية.

وتهدف الأيام الثقافية العمانية فى موسكو إلى التعبير عن المبادئ الثقافية للسلطنة فى الانفتاح ومد جسور التعاون الثقافى مع مختلف دول العالم إضافة إلى توضيح وتسليط الضوء على عمق العلاقات العمانية الروسية من منظورها التاريخى الواسع ودورها الحضارى الكبير.



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