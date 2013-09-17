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عبد ربه: الابتعاد عن تونس والجزائر لمصلحة العرب

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عبد ربه: الابتعاد عن تونس والجزائر لمصلحة العرب عبد ربه: الابتعاد عن تونس والجزائر لمصلحة العرب

يرى حسني عبد ربه لاعب وسط الإسماعيلي أن ابتعاد منتخب عن مواجهة تونس أو الجزائر جاء لمصلحة الوطن العربي.

وأوقعت القرعة مصر في مواجهة غانا في الجولة الحاسمة للتأهل لكأس العالم 2014، بينما تواجه الجزائر بوركينا فاسو ويلتقي منتخب تونس مع الكاميرون.

وقال عبد ربه لـFilGoal.com "تفضيل تجنب الصدام العربي بين مصر وتونس أو الجزائر ليس للخوف منهم على المستوى الفني ولكن لأسباب أخرى".

وتابع "الظروف والتوترات الحالية في المنطقة العربية تجعل من الأفضل عدم الصدام بين المنتخبات العربية في الوقت الحالي".

وشهدت مواجهة مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم 2010 توترات كبيرة بين جماهير البلدين تطورت لمشاكل سياسية.

وأضاف عبد ربه "من يريد التأهل لا يركز مع أي منافس، عليه فقط ان يركز في التدريب ويضع الهدف نصب عينه للتأهل للمونديال".

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