أخبار عاجلة

الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك -
نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
نقيب المحامين: الدولة تريد الإجهاز على استقلال القضاء -
وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يبحثان تطوير البحث العلمي -
قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة و3 في الشرقية -
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

الهلباوي: المادة ٢١٩ لا يوجد مثيل لها حتى في دستور المدينة الذي أقره الرسول

Google+ Print
الهلباوي: المادة ٢١٩ لا يوجد مثيل لها حتى في دستور المدينة الذي أقره الرسول الهلباوي: المادة ٢١٩ لا يوجد مثيل لها حتى في دستور المدينة الذي أقره الرسول

كتب : محمد عاشور منذ 36 دقيقة

قال المفكر الإسلامي كمال الهلباوي عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن إطالة اللحية هو شكل جديد للعبادة، مشددا على أنه على تيار الإسلام السياسي أن يبتعد عن العمل السياسي لمدة 10 سنوات مقبلة، بعدما أفسد الحياة السياسية في بممارساته الخاطئة.

وأضاف الهلباوي، خلال لقائه ببرنامج "السادة المحترمون"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أنه "لو ركز الإخوان المسلمين عشر سنوات على العمل الدعوي، لتمكنوا من العودة للشعب"، وتابع "رفع أعلام القاعدة بالقاهرة من قبل الإسلاميين يلزمهم الابتعاد عن السياسة".

وأكد عضو لجنة تعديل الدستور، أن "المادة ٢١٩ من الدستور المعطل لا يوجد مثيل لها في العالم، حتى في دستور المدينة الذي أقره الرسول"، وتساءل "هل يستطيع الشيخ ياسر برهامي، الذي يرفض شطب هذه المادة، أن يقول لنا ماذا قدم الإسلام للبشرية خلال الـثلاثة قرون الماضية؟".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر