الهلباوي: المادة ٢١٩ لا يوجد مثيل لها حتى في دستور المدينة الذي أقره الرسول

كتب : محمد عاشور منذ 36 دقيقة

قال المفكر الإسلامي كمال الهلباوي عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن إطالة اللحية هو شكل جديد للعبادة، مشددا على أنه على تيار الإسلام السياسي أن يبتعد عن العمل السياسي لمدة 10 سنوات مقبلة، بعدما أفسد الحياة السياسية في مصر بممارساته الخاطئة.

وأضاف الهلباوي، خلال لقائه ببرنامج "السادة المحترمون"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أنه "لو ركز الإخوان المسلمين عشر سنوات على العمل الدعوي، لتمكنوا من العودة للشعب"، وتابع "رفع أعلام القاعدة بالقاهرة من قبل الإسلاميين يلزمهم الابتعاد عن السياسة".

وأكد عضو لجنة تعديل الدستور، أن "المادة ٢١٩ من الدستور المعطل لا يوجد مثيل لها في العالم، حتى في دستور المدينة الذي أقره الرسول"، وتساءل "هل يستطيع الشيخ ياسر برهامي، الذي يرفض شطب هذه المادة، أن يقول لنا ماذا قدم الإسلام للبشرية خلال الـثلاثة قرون الماضية؟".