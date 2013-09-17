هيئة تنمية المجتمع في دبي تطلق حملة تأهيل القائمين برعاية كبار السن

برعاية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي حملة تستهدف الخدم القائمين برعاية كبار السن في المنزل لتوعيتهم وتأهيلهم بالأساليب والممارسات الصحيحة لتقديم الرعاية بالشراكة مع مؤسسة الرحمة لخدمات التمريض المنزلي.

وهدفت الحملة، التي استمرت لمدة 3 أيام، إلى تطوير كفاءة القائمين برعاية كبار السن في المنازل وتأهيلهم إلى الأسلوب الأمثل في التعامل مع كبار السن. وتطرقت إلى تعريف المشاركين باحتياجات كبار السن وكيفية الاهتمام بمتطلباتهم، بالإضافة إلى مراعاة مشاعرهم أثناء تقديم الخدمات المختلفة.

وبهذه المناسبة، قالت مريم حمد الحمادي مدير إدارة خدمات كبار السن: "يأتي تنظيمنا لهذه الحملة في اطار سعي هيئة تنمية المجتمع إلى السير في خطى الدول المتقدمة التي تعمل باستمرار على رفع مستوى الخدمات التي توفرها لفئة كبار السن. ويعد نشر الوعي حول كيفية احترام والتعامل مع فئات كبار السن أمراً مهماً، وذلك تكريماً لهم واعترافاً منا بأهمية مساهمتهم في بناء الدولة".

وأضافت: "يختلف أسلوب التعامل مع كبار السن عن باقي فئات المجتمع، فيجب أن نضع في عين الاعتبار التغيرات الاجتماعية والنفسية التي يمرون بها، والتي تؤدي إلى اختلاف تصرفاتهم وسلوكهم. فيجب على الأفراد التعامل معهم بحذر، وانتقاء أفضل الكلمات والتصرفات للبعد عن إدخالهم في دوامة من الانفعالات النفسية".

وتطرقت الحملة التي تم تنفيذها من خلال زيارة فريق العمل لمنازل كبار السن، إلى تدريب القائمين بالرعاية على كيفية قضاء أوقات فراغ مع كبار السن والأنشطة التي يمكن تطبيقها بما يتناسب مع وضعهم وكيفية جعل البيئة المحيطة بهم سليمة وآمنة بالإضافة إلى الإرشادات الخاصة بالتمارين الرياضية التي تتناسب مع وضعية المسن الصحية وإرشادات استعمال الأدوية والنظافة الشخصية والتعرف على الانتكاسات التي يمكن أن يمر بها المسن وطرق التواصل مع الجهات المسؤولة وغيرها من القواعد الاساسية والتي من الضرورة أن يتعرف عليها الخادم القائم برعاية كبير السن في المنزل.