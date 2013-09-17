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حامد بن زايد ونائب رئيس مجلس الوزراء الروسي يبحثان التعاون

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حامد بن زايد ونائب رئيس مجلس الوزراء الروسي يبحثان التعاون حامد بن زايد ونائب رئيس مجلس الوزراء الروسي يبحثان التعاون

بحث سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي مع إيغور شوفالوف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية.

ورحب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي بزيارة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان إلى موسكو التي تأتي في إطار تطور العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، مشيدا بتميز العلاقات بين البلدين والقائمة على الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل .

وتناول اللقاء الذي عقد أمس في مقر الروسية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متنامية ومتميزة ومصالح مشتركة خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وناقش سموه والمسؤول الروسي السبل الكفيلة بتطوير المشاريع المشتركة وأهمية التعاون والتنسيق المتواصل من أجل خدمة الأهداف الاقتصادية التي يتطلع إليها البلدان، كما بحث الجانبان الخطط والبرامج التي من شأنها أن تفتح آفاقا واسعة للشركات والهيئات ورجال الأعمال في البلدين في تنفيذ المشاريع المتنوعة التي تصب في خدمة البلدين.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات تتطلع إلى مزيد من التعاون وإقامة الشراكات الاقتصادية في روسيا وترحب في الوقت نفسه باهتمام الشركات والمؤسسات الروسية في تعزيز وجودها في السوق الإماراتي.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تملك البيئة الملائمة والمناسبة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما تتمتع به الدولة من محفزات بنيوية وتشريعية ولوجستية تعمل على تعزيز وتطور وانسيابية حركة الاستثمارات.

وأضاف سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان إن العلاقات بين دولة الإمارات وروسيا تشهد نموا مهما على صعيد الاستثمارات البينية مشيرا سموه أن الزيارات القائمة حاليا بين المسؤولين في البلدين تصب في هذا الاتجاه وتعزز من فرص التفاهم والتنسيق في إيجاد منطلقات جديدة ومفيدة لاقتصاد البلدين.

حضر اللقاء عمر سيف غباش سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية وعدد من المسؤولين.

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