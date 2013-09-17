المزينة: «الشؤون الإدارية» جسر تواصل مهم مع الشركاء

قال اللواء خبير خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي: إن الإدارة العامة للشؤون الإدارية تمثل جسر تواصل مهم بين القيادة العامة لشرطة دبي والشركاء داخل الدولة وخارجها، وحلقة وصل بينها وبقية الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وكذلك بين القيادة العامة لشرطة دبي والوزارات الاتحادية والدوائر المحلية ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى دورها في نشر ثقافة المعرفة وتطبيقاتها من خلال إعداد البحوث والدراسات والمسح المعرفي الميداني وتوثيق المعرفة الضمنية في القوة، وجمع المعرفة الظاهرة والضمنية في شرطة دبي.

جولة تفقدية

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للإدارة العامة للشؤون الإدارية ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد الدكتور السلال سعيد الهويدي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالنيابة، والمقدم خالد سعيد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، والمقدم محمد سالم سويدان مدير إدارة مبنى القيادة في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والمقدم عادل الكاش مدير إدارة الشؤون الإدارية، والمقدم منصور القرقاوي مدير إدارة المعرفة، وعدد من ضباط الإدارة.

وبدأ المزينة جولته بتفتيش الطابور العام وتفقد الإدارات الفرعية والأقسام، وشملت الجولة إدارة المعرفة وإدارة الخدمات وشؤون العلاج وإدارة الشؤون الإدارية ومكتب ضمان الجودة، والتقى مع كبار الضباط ومديري الإدارات الفرعية.

تقارير وأداء

واطلع المزينة على أهداف ومؤشرات إدارة المعرفة، بالإضافة إلى الدراسات والبحوث والمحاضرات التي أجرتها الإدارة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث وصلت نسبة الرضا عن مفهوم المعرفة في شرطة دبي إلى 75.7%. كما واطلع على 5 تقارير مسح معرفي لمشاريع عمرانية بالإمارة، و 4 تقارير تم فيها رصد عدد من الظواهر الأمنية والمرورية المقلقة، و4 دراسات بحثية تخصصية. وتفقد اللواء المزينة مكتبة إدارة المعرفة التي احتوت على 849 بحثاً ودراسة وكتاباً منها 29 رسالة دكتوراه، و111 رسالة ماجستير، و 87 مقرراً دراسياً لأكاديمية شرطة دبي.

توجيهات عليا

وجه اللواء المزينة بمتابعة تقارير المسح المعرفي والتنسيق مع الإدارة العامة للتحريات لعمل دراسة تحليلية للظواهر الأمنية المقلقة، وكيفية معالجتها ومتابعتها ونشر ثقافة المعرفة، وزيادة المقارنات المرجعية في مجال المعرفة مع المؤسسات الحكومية والخاصة.