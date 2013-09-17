حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على الفقيدة

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة بعد صلاة عصر أمس صلاة الجنازة في مسجد الملك فيصل بالشارقة على روح المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة علياء بنت محمد بن صقر القاسمي اخت صاحب السمو حاكم الشارقة ووالدة سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة والتي وافتها المنية صباح أمس.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما كل من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وتوجه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو نائب حاكم الشارقة الى مقبرة الجبيل بمدينة الشارقة يرافقهما سمو الشيوخ والمسؤولون وجموع المواطنين ليواروا جثمان الفقيدة الثرى.

أدى صلاة الجنازة وشارك في تشيع الجثمان الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي والشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم والشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية والشيخ عصام بن صقر بن حميد القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك والشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف والشيخ عبد الرحمن بن سالم القاسمي والشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء والشيخ محمد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير مكتب رئيس مجلس النفط والشيخ خالد بن عصام القاسمي مدير عام دائرة الطيران المدني والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني مديـر عام مركز الشارقة للإحصاء والشيخ فيصل بن خالد بن خالد القاسمي.

كما شارك في صلاة الجنازة وتشيع الجثمان ذوو المغفور لها وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري واللواء حميد الهديدي القائد العام للقيادة العامة لشرطة الشارقة وجمع من المسؤولين وأعيان البلاد والمواطنين.

من جهة أخرى تلقى سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة مساء أمس في قصر البديع التعازي من جموع المعزين في وفاة الشيخة علياء بنت محمد بن صقر القاسمي من الشيوخ ورجالات الدولة والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية والذين قدموا لسموهما خالص العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل، سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

كما تلقى التعازي إلى جانب سموهما كل من الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي والشيخ عبدالرحمن بن سالم بن سلطان القاسمي.

وقدم التعازي لسموهما كل من الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي والشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية والشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف والشيخ محمد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير مكتب رئيس مجلس النفط والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء والشيخ جمال بن عبدالعزيز القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمنطقة الحمرية والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة المعلومات والحكومة الالكترونية بالشارقة والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني مدير عام مركز الشارقة للإحصاء والشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي مدير عام دائرة الطيران المدني بالشارقة.

كما قدم التعازي لسموهما كذلك محمد جمعة بن هندي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري واللواء حميد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة وعدد من أعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة.