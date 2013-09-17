أهالي قرية بالقوصية يناشدون الأمن بحمايتهم من الإخوان ويحذرون من "دلجا" جديدة

كتب : سعاد أحمد الإثنين 16-09-2013 23:16

اشتكى أهالي قرية "عون الله" بمركز القوصية في أسيوط، من ظهور ما يسمى بالخلايا النائمة لجماعة الإخوان المسلمين، وازدياد تخوف الأهالي من انفجار فتنة جديدة مثل ما حدث في قرية دلجا بمحافظة المنيا.

وقال أحمد العربي موظف بشركة تكرير البترول، وأحد أهالي قرية عرب الشيخ عون الله، إنه لاحظ قيام أفراد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بالتجمع وعقد اجتماعات أمام منازلهم، ومضايقة المارة، وذكر أنه حدثت مشاداة بسبب أن أحد المارة كان يشغل أغنية "تسلم الأيادي"، فقام هؤلاء الأفراد بمحاولة الاعتداء عليه، وكادت أن تحصل مواجهات بالأسلحة النارية، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الأمن عن هذه الاجتماعات والتجمعات، لكنه لم يحرك ساكنا.

وطالب الأهالي بسرعة اتخاذ أي أجراء ضد من يهدد أمن أهالي القرية باعتبارهم بؤر إرهابية، وبؤر لتفجير الفتنة في القرية، على حد قولهم.