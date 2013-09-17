أمن طنطا يتحقق من وفاة الأطفال فى مستشفى دار الشفاء التخصصى

نفى الدكتور مصطفى محمد قطب - الطبيب المشرف على الحضانات بمستشفى دار الشفاء التخصصى بطنطا - للقيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية، وجود أى حالات وفاة للأطفال داخل حضانات المستشفى.

وأكد قطب أمس الاثنين أن هناك 5 حالات بالحضانات وجميعها بحالة جيدة، ولا توجد أى حالات وفيات بين الأطفال، بعدما تردد بأن هناك 3 حالات وفاة.

وانتقلت القيادات الأمنية وضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث قسم ثان طنطا إلى المستشفى، بعد نشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)؛ حيث تم الانتقال لفحص ما جاء بالمواقع والتأكد من صحة ما نشر من عدمه، وتم التقابل مع الطبيب المشرف على الحضانات الذى نفى وجود أى حالات وفاة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد شرشر - وكيل وزارة الصحة بالغربية - إنه تم تشكيل لجنة للتحقق من الواقعة على أن تقوم بعرض تقرير كامل عليه ظهر غدا، وأنه ليس لديه أى معلومات حاليا حول وجود حالات وفاة من عدمه وينتظر تقرير اللجنة المشكلة لبيان حقيقة الأمر.