جوارديولا: الانتقادات التي توجه لي في بايرن أمر طبيعي

برلين، (إفي): اعتبر بيب جوارديولا، المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني اليوم انتقادات المدير الرياضي للنادي ماتياس سامر لأداء الفريق أمر "طبيعي".

وقال جوارديولا "هنا في ألمانيا (هذه التصريحات) أمر طبيعي، يجب أن أعتاد على هذا الوضع"، مشيرا "ماتياس أحد أهم الشخصيات في النادي، وهو شخص عاطفي للغاية".

كان ماتياس قد أكد في تصريحات صحيفة بعد الفوز على هانوفر في الدوري المحلي بهدفين دون رد أن الفريق يلعب "بلا روح"، بخلاف ما كان يحدث الموسم الماضي، بقيادة مدربه السابق يوب هاينكس، مشددا "اللاعبون هم من يجب عليهم تقديم الحل".

وأبدى رئيس النادي أولي هوينيس استياءه من تلك التصريحات، حيث أكد "أنا أيضا أؤيد توجيه الانتقادات من حين لاخر، ولكن الوضع ليس سيئا كما يقول ماتياس".

وأبدى هوينيس كذلك تفهمه للأداء السيء الذي قدمه لاعبو فريقه في بعض لحظات مباراة هانوفر، مشيرا إلى أن "بعض من لعبوا كرة القدم يبدو أنهم نسوا ما يحدث دائما بعد مباريات المنتخبات".