رحيل أسطورة الزمالك في الثمانينات “كوارشي”‎ بعد صراع مع المرض

توفي اليوم لاعب نادي الزمالك السابق النجم الغاني “إيمانويل كوارشي ” بعد صراع طويل مع المرض.

كوارشي أحد أبرز اللاعبين الأفارقة المحترفين بالثمانينات بالقلعة البيضاء، حتى أنه لقب بإسطورة الزمالك في هذه الفترة، أكثر ما كان يميز كوارشي هو التصويب من خارج منطقة الجزاء، وسمى “كوارشي ” بجلاد الحراس وبـ”البلدوزر” نظرا لما يمتلكه من بنيان قوي .

استطاع إيمانويل كوارشي أن يحصل مع منتخب بلاده “غانا” على كأس أمم إفريقيا 1982 فى ليبيا و مع الزمالك على بطولتين أبطال دورى إفريقيا 1984 و1986 وغيرها من البطولات المحلية .