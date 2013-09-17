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انفجار سيارتين مفخختين في بنغازي دون وقوع خسائر بشرية

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انفجار سيارتين مفخختين في بنغازي دون وقوع خسائر بشرية انفجار سيارتين مفخختين في بنغازي دون وقوع خسائر بشرية

كتب : الأناضول الإثنين 16-09-2013 22:11

قال عبدالله الزائدي الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة بنغازي،شرق ليبيا، (قوات لحماية المدينة مشكلة من الجيش والشرطة)، إن "سيارتين مفخختين انفجرتا اليوم الاثنين، في منطقتين منفصلتين بمدينة بنغازي دون وقوع أية خسائر بشرية".

وأوضح الزائدي، أن "الانفجارين وقعا بواسطة عبوات ناسفة تم لصقها بجسم سيارتين احداهما تابعة للجيش الليبي، كانت متوقفة بالقرب من جزيرة الدوران بمنطقة السلماني ببنغازي، فيما وقع الانفجار الثاني في سيارة مدنية تعود ملكيتها لمحام من سكان منطقة البركة بالمدينة ذاته" دون أن يحدد ملابسات انفجار السيارة الثانية.

وأضاف المصدر أن السيارتين لم يكن بهما أو بجوارهما أي أشخاص لحظة الانفجار ما لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة للوصول إلى من يقفون خلف الحادثين، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجارين.

يذكر أن بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، شهدت، مؤخرا، سلسلة من الانفجارات طالت عدة مؤسسات للدولة ومقرات لممثليات دبلوماسية، كما استهدفت عمليات اغتيال عددا من ضباط الجيش والشرطة.

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