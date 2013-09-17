البيت الأبيض: تقرير الأمم المتحدة يثبت أن الأسد مسؤول عن استخدام الكيماوي

كتب : وكالات منذ 30 دقيقة

أعلن البيت الأبيض، أمس، أن تقرير الأمم المتحدة حول الهجوم الكيميائي الذي وقع في سوريا يثبت أن نظام الرئيس بشار الأسد مسؤول عنه، وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جاي كارني: إن المعلومات في هذا التقرير التي تتحدث عن إطلاق غاز السارين بواسطة صواريخ أرض- أرض وحده النظام السوري يملكها، تظهر بوضوح من هو المسؤول عن هذا الهجوم.

وفي سياق متصل، أكدت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سامنثا باور، أن التفاصيل التقنية والفنية لتقرير آك سلستروم رئيس فريق التحقيق الأممي في حادثة الهجمات الكيماوية تشير بوضوح إلى مسؤولية نظام الأسد عن هذه الهجمات، مشيرة إلى أن نوع السارين المستخدم في غوطة دمشق أعلى من نظيره المستخدم أيام صدام حسين، ومن الصعب منطقيا التصور بأن أفراد المعارضة المسلحة تمكنوا من اختراق قوات النظام السوري، وأطلقوا هذه الأسلحة الكيماوية على المناطق الخاضعة لهم لإلصاق التهمة بالنظام السوري.