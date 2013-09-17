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الدويسان: ندعم الدول العربية في المراحل الانتقالية

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الدويسان: ندعم الدول العربية في المراحل الانتقالية الدويسان: ندعم الدول العربية في المراحل الانتقالية
 
السفير خالد الدويسان
أكد عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان أمس دعم الكويت ومساندتها للدول العربية، لاسيما التي تمر بمراحل انتقالية في سبيل تخطي العقبات الاقتصادية التي تواجهها.

وقال السفير الدويسان في تصريح لـ «كونا» إن مشاركة الكويت في المؤتمر الاستثماري لدعم شراكة «دوفيل» تأتي باعتبارها من أكبر الداعمين والمانحين الرئيسيين، مشيرا إلى أن المؤتمر ركز في نقاشاته أمس على دعم دول المغرب وتونس وليبيا ومصر والأردن واليمن.

وأضاف أن المؤتمر يشكل أهمية كبرى للمؤسسات والشركات البريطانية والعالمية للاستماع إلى المسؤولين العرب الذين حضروا بهدف شرح الظروف التي تمر بها دولهم والمساعدات التي ستقدم لدولهم.

وأشار إلى أن المؤتمر شهد أيضا مشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص والبنوك وفي مقدمتها البنك الإسلامي للتنمية.

وبين السفير الدويسان أن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في

الـ 25 من الشهر الجاري اجتماعا مع وزراء خارجية الدول العربية للتنسيق والتباحث حول سبل تعزيز دعم الدول العربية والمجتمع الدولي لدول الربيع العربي.

ويأتي عقد المؤتمر الذي يستمر يومين في لندن ضمن رئاسة بريطانيا هذا العام لمجموعة الثماني ومن ضمنها مبادرة «دوفيل» للشراكة مع الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية.

ويهدف المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع المصرف الأوروبي للتعمير والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية إلى الجمع بين ممثلي الحكومات ورجال الأعمال من دول مجموعة الثماني والشركاء الإقليميين والمؤسسات المالية الدولية إضافة إلى خبراء دوليين من مختلف القطاعات الاقتصادية.

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