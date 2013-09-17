«التطبيقي» تستقبل المقبولين بمعاهد التدريب اليوم

هنأ نائب المدير العام لشؤون التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.حجرف الحجرف جميع من تم قبولهم في كليات ومعاهد الهيئة من حملة شهادة الثانوية العامة، والذين تستقبلهم «الهيئة» بمعاهد التدريب ابتداء من اليوم، داعيا المولى عز وجل أن يوفقهم في حياتهم الدراسية لتكون خطوه البداية في مشوارهم الوظيفي لخدمة بلدنا الغالي.

من جهته، أهاب مدير إدارة قبول وتسجيل المتدربين م.حسن الزنكي بالمقبولين في المعاهد التدريبية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من حملة شهادة الثانوية العامة على ضرورة مراجعة المعاهد حسب المواعيد الموضحة في الجدول مصطحبين معهم (4 صور شخصية وصورة عن البطاقة المدنية وصورة شهادة الميلاد) وذلك لاستكمال الإجراءات الخاصة بالقبول، متمنيا للمقبولين النجاح والتوفيق.