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أمن الغربية ينفي محاولة اقتحام قسم ثان طنطا

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أمن الغربية ينفي محاولة اقتحام قسم ثان طنطا أمن الغربية ينفي محاولة اقتحام قسم ثان طنطا

اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية

 

نفي اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية ما تداولته بعض المواقع اليوم الإثنين عن محاولة الأهالي اقتحام قسم ثان طنطا لتهريب المساجين.

 

وأوضح مدير الأمن أن ما حدث اليوم هو عبارة عن تزاحم شديد من قبل الأهالي الوافدين لزيارة ذويهم في سجن قسم ثان طنطا حيث أن اليوم الإثنين هو اليوم المخصص لزيارة الأهالي للمساجين في الأقسام والمراكز والسجن العمومي بالإضافة إلى ورود المساجين الذين تم عرضهم على النيابة والمحاكم إلى السجن مرة أخرى وحدث حالة من الإزدحام الشديد أمام القسم.

 

وأكد عثمان أنه يتم الدفع في هذا اليوم بقوات تأمين إضافية إلى جانب القوات الأساسية لتنظيم الزيارة وتأمين الأقسام والمراكز والسجن العمومي في هذا اليوم بالتحديد خشية حدوث أي أعمال شغب من قبل أهالي المساجين.

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