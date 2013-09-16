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مصادر: الجنزورى وراء تعيين ” شيرين ” لمنصب محافظ المنوفية

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مصادر: الجنزورى وراء تعيين ” شيرين ” لمنصب محافظ المنوفية مصادر: الجنزورى وراء تعيين ” شيرين ” لمنصب محافظ المنوفية

 

أكدت مصادر مطلعة أن الدكتور كمال الجنزورى هو من رشح الدكتور أحمد فوزى لمنصب محافظ المنوفية لإرتباطه بعلاقة صهر ونسب معه بزواج شقيقه عزت لإحدى بنات رئيس الوزارء الأسبق.

 

وأضافت أن اللواء عادل لبيب تقابل مع عدد من الشخصيات التى رشحتها القوى السياسية بالمنوفية ولكنه فضل تولى محافظ من خارج الصراعات السياسية للابتعاد عن اى مصالح شخصية لأى قوة .

 

يذكر أن الدكتور أحمد شيرين فوزى حلف اليمين الدستورية أمس ليتولى منصب محافظ المنوفية الشاغر منذ 9 أشهر مؤكدا انه جاء بناء على سيرته الذاتية التى قدمها لمجلس الوزارء وليس تزكية من اى قوى سياسية .

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