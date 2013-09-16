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صورة – الفرق بين غانا 2010 و2013

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صورة – الفرق بين غانا 2010 و2013 صورة – الفرق بين غانا 2010 و2013

يستعرض FilGoal.com الفارق بين تشكيل منتخب غانا في أخر مباراة رسمية جمعته بمصر في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2010 وتشكيله الحالي في 2013.

وفازت على غانا بهدف محمد ناجي "جدو" في نهائي أنجولا 2010 في أخر مباراة رسمية بين المنتخبين، قبل مواجهة الدور الفاصل المؤهل لمونديال 2014.

وظهرت عدد من الوجوه الجديدة على تشكيل النجوم السوداء خلال السنوات الثلاثة الماضية، فيما حافظت أسماء على تواجدها.

ويشير السهم الأحمر في الصورة التي يقدمها FilGoal.com إلى الراحلين عن ، ويشير الأخضر إلى الجدد الذين حلوا في مواقعهم بداية من المدرب حتى اللاعبين.

أما البدلاء، فهم الذين يشاركون على فترات متباعدة في التشكيل الأساسي.

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فيديو اليوم السابع

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