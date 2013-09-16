المنتخب: لم نستقر على معسكر الإعداد لغانا .. ولن نخوض وديات

أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب المصري أن الجهاز الفني لم يستقر على موعد ومكان معسكره الخاص لمباراتي غانا في تصفيات كأس العالم 2014.

وتصطدم مصر بغانا في الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2014، وتلعب الذهاب في أكرا منتصف أكتوبر، على أن يقام الإياب في القاهرة منتصف نوفمبر.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لـFilGoal.com يوم الاثنين: "سنجتمع يوم الأربعاء مع اتحاد الكرة للاستقرار على برنامج الإعداد لمباراة الذهاب الهامة".

وأضاف "لم نقرر إقامة معسكر الإعداد في الإمارات كما أشارت التقارير، ولن نخوض مباريات ودية، لأنها غير مفيدة بسبب ضيق الوقت وعدم مشاركة المحترفين".

ويعتقد الجهاز الفني لمنتخب مصر أن مواجهة غانا مثلها مثل أي مواجهة أخرى، فكل الفرق لديها طموح التأهل للمونديال.