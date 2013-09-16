أخبار عاجلة

نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
نقيب المحامين: الدولة تريد الإجهاز على استقلال القضاء -
وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يبحثان تطوير البحث العلمي -
قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة و3 في الشرقية -
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي -
محافظ الإسماعيلية: نستهدف توريد 50 ألف طن قمح هذا العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المنتخب: لم نستقر على معسكر الإعداد لغانا .. ولن نخوض وديات

Google+ Print
المنتخب: لم نستقر على معسكر الإعداد لغانا .. ولن نخوض وديات المنتخب: لم نستقر على معسكر الإعداد لغانا .. ولن نخوض وديات

أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المصري أن الجهاز الفني لم يستقر على موعد ومكان معسكره الخاص لمباراتي غانا في تصفيات كأس العالم 2014.

وتصطدم بغانا في الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2014، وتلعب الذهاب في أكرا منتصف أكتوبر، على أن يقام الإياب في القاهرة منتصف نوفمبر.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لـFilGoal.com يوم الاثنين: "سنجتمع يوم الأربعاء مع اتحاد الكرة للاستقرار على برنامج الإعداد لمباراة الذهاب الهامة".

وأضاف "لم نقرر إقامة معسكر الإعداد في الإمارات كما أشارت التقارير، ولن نخوض مباريات ودية، لأنها غير مفيدة بسبب ضيق الوقت وعدم مشاركة المحترفين".

ويعتقد الجهاز الفني لمنتخب مصر أن مواجهة غانا مثلها مثل أي مواجهة أخرى، فكل الفرق لديها طموح التأهل للمونديال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر