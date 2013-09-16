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وزير الدفاع الإسرائيلى: التهديد العسكرى قد يحمل حلولا دبلوماسية بسوريا

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وزير الدفاع الإسرائيلى: التهديد العسكرى قد يحمل حلولا دبلوماسية بسوريا وزير الدفاع الإسرائيلى: التهديد العسكرى قد يحمل حلولا دبلوماسية بسوريا

القدس (أ. ف. ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى موشى يعالون، اليوم الاثنين، أن الاتفاق الأمريكى الروسى حول نزع الترسانة الكيميائية لسوريا أثبت أن "تهديدًا عسكريًا جديًا" من شأنه أن يحمل حلولا دبلوماسية.
> وقال يعالون أمام طاقم وزارته كما جاء في بيان لمكتبه، إن هذا الاتفاق "يثبت لدول العالم الحر أن تهديدًا قويًا وذا صدقية يمكن أن يردع الأنظمة المارقة الخطيرة وأن يفتح الطريق أمام حل دبلوماسى يتيح نزع أسلحة الدمار الشامل من الدول".

وأضاف "كل من يتحدث عن السلام يجب أن يستعد للحرب"وبموجب الاتفاق الذى وقع السبت فى جنيف بين وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ونظيره الروسى سيرجى لافروف، أمام دمشق مهلة أسبوع، كى تقدم لائحة بأسلحتها الكيميائية التى يجب أن تنقل وتدمر قبل نهاية النصف الأول من العام 2014.

وقد أبعد هذا الاتفاق شبح الضربات الأمريكية ضد نظام بشار الأسد المتهم بأنه شن هجومًا بالأسلحة الكيميائية فى 21 أغسطس بالقرب من دمشق.

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