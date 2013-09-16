مساعد وزير الداخلية الأسبق: لن تترك منطقة في قبضة الإرهابيين.. وتحرير كرداسة قريبا

كتب : فاطمة النشابي منذ 54 دقيقة

قال اللواء حمدي سرحان، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن اقتحام البؤر الإجرامية يستلزم رصدا للعناصر الموجودة ومدى تسليحها والأماكن التي يتحصنون فيها.

وأضاف "سرحان"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث"، أن المسألة ليست عشوائية، لتقليل الخسائر من الشرطة وأيضا العناصر المسلحة للقبض عليها وتقديمها للعدالة.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن محافظات الصعيد تعاني أمورا تتعلق بالتنمية والاهتمام، وهو ما تستغله جماعات المتطرفين لإحكام القبضة عليهم.

وحول الحديث عن توقيت اقتحام مركز كرداسة وتطهيره من البؤر الإجرامية، أشار إلى أن جميع البؤر الإجرامية زائلة لا محالة، مشددا على أننا نعيش في دولة القانون عقب 30 يوليو.

وأكد أن القوات الأمنية وضعت خطة محكمة، وأن أجهزة الأمن لن تترك منطقة في قبضة الإرهابيين، منوها بأن تحرير مركز كرداسة بات قريبا.

وتابع: "الكثير من جنود وضباط الشرطة قدموا حياتهم لعودة وطننا المسلوب وفرض السيطرة الأمنية، والوزارة لا تتأخر ولا توفر جهد في علاج أبنائها داخليا أو خارجيا".