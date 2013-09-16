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الرئيس اليمنى: قرار بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

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الرئيس اليمنى: قرار بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الرئيس اليمنى: قرار بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

أصدر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، اليوم "الاثنين"، قرارا بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
> وتضم اللجنة فى تشكيلها كلا من أفراح صالح محمد بادويلان، وابتهاج عبد الله الكمال، وإبراهيم على هيثم، وحسن شكرى زيوار، وحسين شيخ عبد الله بارجاء، والدكتور عبد الله مبارك الغيثي، وعلى يحيى أحمد السنيدار، والدكتور مأمون احمد محمد الشامى، ومحمد حمود الجائفي، والدكتور محمد محمد إسماعيل الغشم، ونور محمد عثمان باعباد.
> وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد تم إنشاؤها بموجب قانون رقم (36) لسنة 2006م بشــأن مكافحة الفســاد فى عهد الرئيس السابق على عبد الله صالح بهدف السيطرة على قضايا الفساد ونشر هيبتها على الصغير والكبير، المسئول والموظف، فى محاولة جادة لإزاحة الفساد عن كاهل المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة، إنها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التى تأسست بقرار جمهورى رقم 36 لسنة 2006.
> يشار إلى أن اليمن تعد الدولة الأولى عربيا التى توقع على الوثيقة الأممية لمحاربة الفساد، وبالتالى كان لا بد من الإسراع فى إنشاء هيئة يناط بها هذه المهمة فجاء إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
> كما أصدرت القيادة السياسية فى اليمن عددا من القوانين مثل قانون إنشاء الهيئة الذى منح الهيئة استقلالا تاما، وليس عليها أى رقابة أو إخضاع أعضائها إلى المساءلة القانونية إلا فى حالة الخيانة الوطنية ،وقانون الذمة المالية.

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مصر 365