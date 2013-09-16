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أمريكا: البشير يطلب تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة

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أمريكا: البشير يطلب تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة أمريكا: البشير يطلب تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم "الاثنين" أن الرئيس السودانى عمر حسن البشير تقدم بطلب للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة لحضور افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك مضيفة أنه يتعين عليه عدم القيام بهذه الرحلة لأنه متهم بجرائم حرب.

وقالت مارى هارف المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن تلقت طلب البشير لحضور اجتماع الجمعية العامة إلا "أننا نندد بأى جهد من جانبه لإتمام ذلك".

وامتنعت عن التعقيب عما إذا كان سيمنح تأشيرة لكنها قالت إنه يتعين على البشير قبل أن يتوجه إلى مقر الأمم المتحدة أن يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى التى أعلنت لائحة الاتهام بحقه.

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