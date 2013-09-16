سامثا باور تسخر من رغبة البشير فى حضور اجتماعات الجمعية العامة

سخرت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سامثا باور، اليوم الاثنين، من الأنباء التى أفادت برغبة الرئيس السودانى عمر البشير الحضور إلى نيويورك الشهر الجارى، للمشاركة فى أعمال افتتاح الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

> وقالت السفيرة الأمريكية للصحفيين، اليوم، "لقد قرأت أخبارًا تتعلق برغبة البشير المتهم في ارتكاب جرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية الحضور إلى هنا من أجل مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونحن نرى أن زيارته غير مناسبة ومدعاة للسخرية وللأسف".

> وتابعت سامنثا باور قائلة "من الأولى بالرئيس السودانى المتهم بارتكاب جرائم أن يجعل رحلته إلى لاهاى ويقوم بتسليم نفسه لمحاكمته على التهم الموجهة إليه".