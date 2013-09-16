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مقتل وإصابة 7 أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد

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مقتل وإصابة 7 أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد مقتل وإصابة 7 أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد

أفاد مصدر أمنى عراقى بأن سبعة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار عبوة ناسفة شمالى العاصمة بغداد وقال المصدر، إن عبوة ناسفة كانت مخبأة بالقرب من سوق شعبى بمنطقة الطارمية شمالى بغداد انفجرت اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
> وأضاف المصدر أن قوة أمنية أغلقت منطقة الحادث، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثتى القتيلين إلى دائرة الطب الشرعى.
> يذكر أن العاصمة بغداد تشهد منذ فترة عمليات إرهابية بتفجير سيارات مفخخة، وعبوات ناسفة ولاصقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا.

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