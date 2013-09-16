حوار .. أبو تريكة يتحدث عن بطولة إفريقيا وكأس العالم .. وبركات

هل يمكن للاعب كرة أن يظل متصدر لعناوين الصحف لثلاثة أسابيع متتالية رغم توقف النشاط الكروي في بلاده؟ نعم عندما يكون محمد أبو تريكة.

كاد أبو تريكة أن يحاكم محاكمة عسكرية بعدما أدعت وسائل إعلام تهجمه على ضابط جيش في مطار القاهرة.

وقاد أبو تريكة الأهلي لتحقيق فوز تاريخي جديد على غريمه الزمالك برباعية ليرفع رصيده إلى 13 هدفا في لقاءات الدربي.

وما بين المحاكمة العسكرية والتألق في الدربي، خاض أبو تريكة لقاءه الدولي رقم 100 وتألق مع منتخب مصر في فوز رباعي آخر على غينيا بتسجيل هدف وصناعة هدفين.

قوة شخصية وهدوء وتماسك أبو تريكة جعله دائما البطل الأكبر للكرة المصرية في السنوات العشر الأخيرة، ولذلك كان لـFilGoal.com هذا الحوار المطول مع اللاعب.

الأهلي والزمالك

- في البداية هل توقعت أن يحقق فريقك الاهلي هذه النتيجة الكبيرة علي الزمالك؟

... من المؤكد " لا " فمباريات القمة بين قطبي الكرة المصرية تكون صعبة خاصة هذه المواجهة كان كل فريق يلعب من أجل الفوز وطموح الاستمرار في دوري أبطال افريقيا.

- اذا فكيف فاز الأهلي برباعية؟

... من وجهة نظري أن مباريات القمة بالرغم من انها كلاسيكو تقليدي صعب الا أنها في الوقت ذاته قد تحمل مفاجآت كبيرة فرغبة الفريقين في لعب مباراة هجومية جعل الملعب مفتوحا مما ساعد علي تسجيل ستة اهداف.

- ألم تشعر بالقلق من افتتاح الزمالك للتسجيل؟

... بالعكس لقد تعودنا علي هذا السيناريو في لقاءاتنا مع الزمالك يبدأ هو التسجيل ثم نلجأ للتعويض، كما أننا منذ الهزيمة الثلاثية امام أورلاند تعاهدنا ألا ننهزم مرة أخرى علي ملعب الجونة.

- بمناسبة أورلاند البعض يقول أنكم سوف تلعبون بتراخي بعد ضمان التأهل إلي نصف النهائي.

... بالعكس سنلعب للفوز والانتقام من هزيمتنا على ملعبنا فهناك "تار بايت" مع أورلاند كما أننا نحتاج للفوز حتي نصعد كاول مجموعة.

- هل تخشي مواجهة الترجي في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا؟

... الحقيقة اي لقاءات مع فرق شمال افريقيا يكون فيها توتر وضغط نفسي يجب تجنب التعرض له.

المنتخب

- لماذا تفضل دائما أن نواجه فرق إفريقية سمراء عن فرق شمال إفريقيا في المرحلة النهائية لتصفيات افريقيا المؤهلة الي مونديال البرازيل 2014؟

.. لأننا نجيد التعامل مع الفرق الافريقية أما مواجهات شمال افريقيا فيكون هناك معاناة نفسية وشد عصبي وتوتر في المواجهات المصيرية بصفة خاصة.

- دخلت نادي المائة في عدد المباريات الدولية وأصبحت الهداف التاريخي لمباريات القمة فكيف تشعر؟

.. بالطبع سعيد ولكن لا يشغلني أبدا المجد الشخصي أو الألقاب الفردية.

- أليس من حقك أن تفخر بإنجازاتك الشخصية الأخيرة خاصة بعدما سجلت هدفا رائعا في الزمالك؟

.. أنا آخر من ينسب له الهدف وهز شباك عبد الواحد قمت بربع عملية فقط وهناك شركاء آخرون صنعوا الثلاثة أرباع وهم من يستحقون الإشادة.

- تقصد وليد سليمان؟

... بالتأكيد أنا استمتع باللعب بجوار هذا اللاعب الموهوب وهو من مرر لي كرة الهدف ولا انسي بقية المثلث عبد الله السعيد الذي يلعب دور مهم مع الفريق كما أنه أول من صنع الهدف.

- ألا تتذكر محمد بركات في الملعب؟

افتقد بركات بشدة بكل تأكيد واشتاق اليه كثيرا ليس فقط كزميل ملعب ولكن كصديق مقرب وأخ عزيز.