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بوتين: سنعيد فتح قاعدة عسكرية للسيطرة على جزء رئيسي من القطب الشمالي

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بوتين: سنعيد فتح قاعدة عسكرية للسيطرة على جزء رئيسي من القطب الشمالي بوتين: سنعيد فتح قاعدة عسكرية للسيطرة على جزء رئيسي من القطب الشمالي

 صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأن بلاده ستعيد فتح قاعدة عسكرية في جزر سيبريا الجديدة، وهي أرخبيل شمال جمهورية ساخا في منطقة القطب الشمالي، لتأمين السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية. 

ونقلت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية عن بوتين قوله – في اجتماعه اليوم مع مسؤولين من وزارة الدفاع – : “لقد تركت قواتنا المنطقة منذ عام 1993 وفي نفس الوقت أصبحت المنطقة نقطة مهمة جدا في المحيط المتجمد الشمالي والآن نحن في مرحلة جديدة من تطوير طريق بحر الشمال”.

وأضاف أن بلاده لن تعيد فقط قاعدة عسكرية في هذه المنطقة، ولكن أيضا ستعيد المطار وستسمح بالعمل التعاوني مع ممثلين عن وزارة الطوارئ وعلماء المياه وخبراء المناخ لضمان أمن وكفاءة تشغيل طريق بحر الشمال.
> أ ش أ

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