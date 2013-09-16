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ناشط سياسى: اهتموا بالصعيد فهو قادر على تغيير أى نظام

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ناشط سياسى: اهتموا بالصعيد فهو قادر على تغيير أى نظام ناشط سياسى: اهتموا بالصعيد فهو قادر على تغيير أى نظام

طالب أبو المعارف الحفناوى -الناشط السياسى بقنا- بضرورة النظر لصعيد فى وضع الدستور الجديد، والعمل على تنمية الصعيد والنهوض به؛ لأنه من أهم المناطق الصناعية والاقتصادية بمصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى حضره الحفناوى اليوم الاثنين، برفقة مجموعة من شباب القوى السياسية المختلفة، وشباب الثورة على مستوى الجمهورية بجلسة الحوار المجتمعى برئاسة سامح عاشور، نائب رئيس لجنة الخمسين لوضع مقترحات للدستور.

وأضاف الحفناوى أنه طالب بعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور نهائيا، والعمل على ضرورة النهوض بالصحة والتعليم، وتبديل كلمة "تكفل الدولة" إلى "تلتزم الدولة"؛ لأنها هى المعنية بحقوق المواطنين، موضحا أن الصعيد عانى كثيرا فى كافة المجالات الحياتية المختلفة، ولابد من وضع دستور يضمن لأبنائه الحق فى كافة الأمور المعيشية.

وأشار الحفناوى إلى أن هناك تدهورا فى المجال الصحى بقنا، لافتا إلى ضرورة النظر للصعيد وإعطائه اهتماما كبيرا فى المرحلة القادمة لأنه كان محروما طيلة السنوات الماضية، مهددا بأن الصعيد فى حالة عدم الاهتمام به لن يقدر عليه أحد فهو بمقدوره تغيير جميع السلطات.

وفى سياق متصل طالبت سحر صدقى -الناشطة السياسية بقنا- بضرورة تمثيل المرأة فى كافة المجلات، من خلال وضع كوتة للمرأة فى الدستور الجديد لمدة دورتين كمرحلة انتقالية، كما طالبت أيضا بضرورة النظر إلى المزارع البسيط والعمل على الرقى دائما بصعيد مصر.

فيما طالب ضياء عبد العزيز -أحد أبناء قنا وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد العام للثورة- بضرورة أن ينص الدستور على المحاكمات الثورية والعمل على تنفيذها، وأيضا النظر إلى الصعيد والنهوض به.

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مصر 365

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