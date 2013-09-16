أحمد دراج: "مصر القوية" ليس له مسار سياسي واضح

كتب : فاطمة النشابي منذ 7 دقائق

قال الدكتور أحمد دراج القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، إن مشكلة حزب مصر القوية منذ البداية هي عدم وجود مسار سياسي محدد وواضح يسير عليه.

وأضاف دراج، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري عبر شاشة العربية الحدث، أن الأحزاب السياسية بما فيها مصر القوية ينعكس فيها أداء الأشخاص المكونيين لها على ماهية عمله.

وشدد على أن الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح لا يفرق بين رؤية وجهة نظره الشخصية وبين رؤية الحزب، وأكد أن هناك تباين في الرؤى داخل التيار العام المدني، مطالبا الدولة برعاية عقد حوار داخل الجماعات المتشابهة ومن بعدها المختلفة في الرؤى.

وتابع "هناك مشاكل معروفة داخل بعض الأحزاب السياسية أبرزها التحريض على العنف، وكان بالأحرى على الدكتور مصطفى حجازي عقد لقاءات النقاش مع الأحزاب والقوى السياسية بدلا من المستشار الإعلامي أحمد المسلماني".

واستطرد "هناك تصور خاطئ لمن رتب للقاء الرئيس عدلي منصور مع بعض الأحزاب والقوى السياسية، والتقسيم ليس من مصلحة مصر خاصة في المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد".