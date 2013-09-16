الأزهر يلغي إجازة السبت ويمنع الحديث في السياسة

قرر الأزهر الشريف إلغاء إجازة السبت بجميع معاهد الأزهر على مستوى الجمهورية، اعتبارا من العام الدراسي الجديد (2013- 2014)، الذي يبدأ السبت المقبل، وعدم السماح للمدرسين بالغياب إلا بعذر رسمي، وتوحيد الجدول الدراسي على مستوى الجمهورية، والتأكيد على إعفاء الطلاب من مصاريف الدراسة، ومنع الخروج على المناهج الدراسية، أو الحديث في السياسة، ومعاقبة من يخرج على تلك المقتضيات، وإحالته للتحقيق.

وأناب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، لحضور اجتماع رؤساء المناطق الأزهرية، مساء الإثنين، لمناقشة استعداداتها للعام الدراسي الجديد.

وأكد وكيل الأزهر، خلال الاجتماع، ضرورة مواكبة العملية التعليمية بالأزهر الشريف التطورات العالمية والمحلية، خاصة من ناحية المناهج الدراسية، مشيرا إلى أن لجان تعديل المناهج ستبدأ خلال أيام عملها من أجل وضع مناهج تواكب المرحلة الحالية.

وقال إن شيخ الأزهر أصدر توجيهاته بضرورة العمل على التوزيع العادل للمدرسين على المعاهد، وإلزام جميع المدرسين بالمعاهد بحضور اليوم الدراسي كاملا، وعدم السماح بالغياب إلا بعذر رسمي، والتأكيد على إعفاء الطلاب من مصاريف الدراسة، مؤكدا أن العام الدراسي المقبل سيشهد رقابة شديدة، وزيارات للمعاهد من قبل جميع المسؤولين بالأزهر.