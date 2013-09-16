السيد البدوي في بنها: لجنة الـ 50 "وطنية".. ونسعى إلى دستور يعبر عن كل المصريين

نؤيد إلغاء نسبة العمال والفلاحين بالدستور الجديد.. ونطالب بضمان التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية

كتب : حسن صالح الإثنين 16-09-2013 20:05

أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن مصر أمام خارطة طريق جديدة يلتف حولها كل المواطنين، منوها بأن لجنة الخمسين وإن خلت من العديد من القامات إلا أنها لجنة تتمتع بالوطنية الشديدة، وأن الدستور القادم سيعبر عن كل المصريين.

جاء ذلك خلال كلمة البدوي أمام مؤتمر حزب الوفد بالقليوبية، بمكتبة مصر العامة مساء أمس، لمناقشة تعديلات الدستور وقانون الانتخابات الجديد واللائحة الجديدة لحزب الوفد، بحضور أيمن عبد العال السكرتير العام المساعد للوفد، والدكتور محمد سليم رئيس الحزب بالقليوبية، وسامى سرحان سكرتير عام الوفد بالمحافظة، ورؤساء اللجان العامة للوفد بالمحافظة وعدد من أعضاء الحزب.

وأشار البدوي إلى أن الوفد "تقدم بعدد من المقترحات للمواد الدستورية للجنة الخمسين، منها اقتراح نص دستوري لايسمح للعاملين بالحكومة للترشح في الانتخابات البرلمانية إلابعد تقديم الاستقالة من منصبه".

وأضاف البدوي أن "الوفد يؤيد إلغاء نسبة العمال والفلاحين، بعد أن تحول النص لباب خلفى لدخول فئات غير الفلاحين والعمال لمجلس الشعب"، وقال "إن صاحب الحق الوحيد فى التمييز هو الناخب المصرى"، مشيرا إلى أن "70% من الناخبين المصريين من العمال والفلاحين ويستطيعون من خلال الصندوق اختيار من يمثلهم دون اللجوء لنص تمييزى".

عزل "الإخوان" و"الوطني" أمر ضروري لحماية البرلمان الجديد

وأعلن البدوي تضامنه وموافقته على اقتراح المشاركين بالمؤتمر بوضع مادة "عزل" بالدستور الجديد تقضي "بعزل أعضاء الوطني المنحل المتورطين في الفساد وكذا أعضاء الإخوان المتورطين في الدم سياسيا ونهائيا"، وقال إنه يؤيد ذلك لأنه في حالة عدم وجود هذه المادة سيأتي البرلمان الجديد بأعضاء ممثلين لهذين التيارين وسيكون لهم الأغلبية.

وأكد البدوي أن "إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة هو النظام الوحيد القادر على مواجهة التيار الإسلامي في الانتخابات المقبلة، بسبب عدم قدرة الأحزاب علي المواجهة وتحقيق الأغلبية أمامهم في النظام الفردي".

أوضح البدوي أن "الإسلام هو دين الدولة، ولأصحاب الديانات الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم، وكامل احترامنا لكل القيم الروحية التى أرستها الديانات جميعا".

وقال البدوي "إن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية، وبالتالى لايعرف الأحزاب الدينية"، مشيرا إلى أن "لجنة الخمسين خاطبت الأزهر الشريف وأوكلت له مهمة وضع النصوص الخاصة بالشريعة وغيرها، لأنه محل ثقة كل المصريين مسلمين وأقباط".

وتطرق البدوي إلى اللائحة الداخلية الجديدة لحزب الوفد، وقال إن "جريدة الحزب فى أى محافظة هى لسان حال اللجنة العامة، ولا وصاية من القاهرة على اللجنة العامة فيما تصدره من صحف إقليمية"، مشيرا إلى أن "مقترحات اللائحة قابلة للتعديل بالكامل، ولن يتم إقرارها بصور نهائية من مؤسسات الحزب أو الهيئة العليا إلابعد الإجماع عليها من كل لجان الوفد بالمحافظات وبكافة المستويات"،

وقال البدوي "ليس هناك أحد في الشعب المصري يستطيع أن ينكر الدور العظيم للقوات المسلحة لانحيازها لشعب مصر فى ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن "محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تم إثارتها والتأكيد على إلغائها، مضيفا أن "رئيس لجنة القضاء العسكرى أكد في اجتماعات لجنة الخمسين أن القاضى الطبيعى هو قاضى الاختصاص من يحاكم أمام المحاكم العسكرية من يقع فى دائرة الاختصاص العسكرى، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول إحالة أي مواطن طبيعى لمحاكمة عسكرية بأي شكل".

سنتقدم باقتراح لا يسمح للعاملين بالحكومة للترشح في الانتخابات البرلمانية إلا بعد تقديم استقالتهم

من ناحيته، أكد الدكتور محمد سليم رئيس اللجنة العامة للوفد بالقليوبية، أن الوفد أصبح الحزب المدنى الأول فى مصر، وقال "سنعمل يدا واحدة ونكمل المسيرة إلى أن نصبح في أعلى مستوى سياسي فى القليوبية".