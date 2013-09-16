متظاهرو رفض الطوارئ يشتبكون مع أنصار "السيسي" بطلعت حرب

مؤيدو الطوارئ يرفعون الأحذية ومتظاهرون يردون بهتافات "الداخلية بلطجية"

كتب : عمرو حامد الإثنين 16-09-2013 20:11

تظاهر، اليوم، العشرات من أعضاء حركة شباب 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين وحزب مصر القوية وحملة مصر بدون معتقلين وعدد من النشطاء في ميدان طلعت حرب لرفض تمديد قانون الطوارئ، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والاعتراض على المحاكمات العسكرية للمدنيين.

وتحولت المظاهرات الرافضة لحالة الطوارئ إلى اشتباكات بين معارضي قرار الحكومة بمد حالة الطوارئ ومؤيدي الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ومؤيدي قرار مد حالة الطوارئ.

ورفع المشاركون في التظاهرات أعلام حركة 6 أبريل، ورددوا الهتافات التي تندد بمد حالة الطوارئ، وتطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وتحقيق أهداف ثورة يناير منها "ثوار أحرار هنكمل المشوار" و"افرجوا عن المعتقلين".

فيما رفع أنصار "السيسي" الأحذية في وجه أعضاء حركة 6 أبريل والنشطاء، ورددوا هتافات تتهمهم بالعمالة، إضافة إلى هتافات "بنحبك يا سيسي" ولافتات "نؤيد تمديد الطوارئ لمحاربة الإرهاب"، فيما رد عليهم المتظاهرون من أعضاء 6 أبريل والنشطاء بهتافات "الداخلية بلطجية" و"أوعى تنسى وخليك فاكر الداخلية قتلت جابر" و"أه يا بتوع الاستقرار حكم العسكر أكبر عار".

وتطورت المشادات اللفظية إلى اشتباكات بالأيدي بين الطرفين، وحاول بعض المتظاهرين احتواء الموقف ومنع الاشتباكات، ورددوا "القضية هيا هيا عيش حرية وعدالة اجتماعية".

كما شهدت المظاهرات هجوما حادا من قبل المتظاهرين على وزارة الداخلية وعلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، مرددين هتافات الداخلية بلطجية وأمن الدولة كلاب الدولة وبعض أغاني الأولتراس المعادية للداخلية.

ورفعوا لافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلين وأعلام الشهداء، ورفض تمديد قانون الطوارئ وعودة ما سموه بـ"الدولة البوليسية".

وأكد خالد المصري المتحدث باسم حركة 6 أبريل، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، رفضهم لمد حالة الطوارئ والاعتقال العشوائي للثوار، وأنهم يرفضون محاولات عودة الدولة البوليسية وسيعودون إلى الشارع في حالة بقاء الاعتقالات وعدم تحقيق أهداف الثورة.