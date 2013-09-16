هذا ما قدّمته لندن في يومها الثالث

اليوم الثالث من أيّام أسبوع لندن لموضة الربيع والصيف المقبلين، كان ضاجّاً بالعروض المميّزة التي تستحقّ المشاهدة والمتابعة. لذا كنّا في حيرة من أمرنا، أيّة دعوة نلبّي، وأيّ عرض نتابع؟ فالمنهاج حافل بأسماء لا يُستهان بها، منها عرض Matthew Williamson، وعرض Jonathan Saunders، وعرض Top Shop Unique الذي لم نتخلّف عن حضوره، لأنّه يخاطب الشابات الصغيرات والنساء الناضجات، اللاتي يبحثن عن الثياب والاكسسوارات التي تسير في مدار آخر خطوط الموضة، ولكن بأسعار معقولة ونوعيّة جيّدة. وفي هذا العرض، قدّمت مصمّمة الدار "إيما فارو" مجموعة تخاطب المرأة "ذات الإحساس المتفرّد والأسلوب الخاصّ، والتي لا تخشى الاختلاف عن بقيّة جموع النساء"؛ هذا ما قالته لنا المصمّمة عن مجموعتها. وفي وقت آخر من اليوم، تابعنا عرض المصمّم Paul Smith الذي عرف ببصمته الخاصّة التي يمتزج فيها الكلاسيكيّ بالمعاصر، والتي تركّز بشكل أساس على السراويل الملوّنة. وقد جاءت مجموعته للربيع والصيف المقبلين أمينة لهذا الميراث الكبير الذي استحقّ لقب أفضل صاحب إنجازات في عام 2011. وقد أكّد المصمّم أنّه يُخاطب المرأة التي تبحث عن الاستقلاليّة في اللبس، بغضّ النظر عن نوع الماركة التي تختارها. وأخيراً، حضرنا عرض المصمّمة L'Wren Scott الذي كان صاخباً بالنجوم والمشاهير، وعلى رأسهم صديقها المغنّي "مايك جاجر" الذي جلس في الصفوف الأماميّة، من أجل دعمها وتشجيعها. وقد كانت المجموعة غنيّة بالتزيينات والاكسسوارت اللمّاعة التي تُخاطب المرأة الساحرة ذات الأنوثة التي لا تغفلها عينٌ، مع ومضات من ملامح الـ"روك آند رول"، كما وصفت المصمّمة مجموعتها.

وإليك بعضاً ممّا قدّمته لندن في يومها الثالث.