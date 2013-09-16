بالصور| العنصرية الأمريكية تلاحق ملكة جمال 2014 ذات الأصول الهندية

مستخدمو الإنترنت يسخرون من نينا دافولوري: ملكة جمال القاعدة.. ملكة جمال المحال والمتاجر

كتب : روان مسعد منذ 34 دقيقة

تُوِّجت نينا دافولوري أمس ملكة جمال أمريكا لعام 2014، وهي أول فتاة من أصول هندية أمريكية تفوز بهذه المسابقة.

وأثار فوز نينا (24 عاما) ردود فعل كبيرة من مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة، وأظهر العنصرية التي يتمتع بها كثير من الأمريكان ضد أصحاب الأصول الهندية.

وعلَّق أحد مستخدمي موقع "تويتر" قائلا إن ما حدث يعد "تتويجا لملكة جمال القاعدة"، وذلك بسبب لون بشرة نينا السمراء، في حين قال آخر: "لقد نسينا قتلى 11 سبتمبر بمنتهى السرعة"، بينما أكدت فتاة أنه "لابد أن يسعد الرئيس الأمريكي، فملكة جمال أمريكا مسلمة"، مع العلم بأن هذا غير صحيح.

وهنَّأ أحد مستخدمي "تويتر" تنظيم القاعدة ساخرا من تتويج إحدى فتياتهم ملكة جمال لأمريكا، بينما سخر آخرون منها بسبب عمل بعض الهنود بمتاجر الولايات المتحدة، قائلا: "ملكة جمال المحال والمتاجر".