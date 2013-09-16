600 قطعة أرض مبانٍ لأبناء النوبة وزيادة سيارات المياه للقرى المتضررة بأسوان

قال أحمد عبدالحميد، المتحدث باسم لجان متابعة الملف النوبى بأسوان ونصر النوبة، إن اللواء مصطفى يسري، محافظ أسوان، أمر بتخصيص 600 قطعة أرض بناء، لأبناء النوبة داخل أبوسمبل وخارجها، وتشكيل لجنة من الاتحاد النوبى ولجنة المتابعة، للمشاركة مع مجلس المدينة لفرز واختيار الأسماء التى ستتقدم للمشروع، ومد فترة التقديم لشراء الأراضى حتى آخر الشهر الجارى. وأضاف «عبدالحميد» أن هذا القرار جاء خلال اجتماع المحافظ مع لجان المتابعة والاتحاد النوبى بأسوان وعدد من شباب قرية أدندان ومصطفى يسرى، لبحث موضوعات متعلقة ببعض القضايا الخاصة بأبناء النوبة. وأشار «عبدالحميد» إلى أن اللقاء تضمن مناقشة عدة قضايا مهمة، منها الإعلان الصادر من مجلس مدينة أبوسمبل، والذى يختص بتوزيع وبيع أراضى بناء تصل مساحتها إلى 600 قطعة بشروط ظالمة لأبناء النوبة، سواء المقيمين بها أو خارجها، حيث جاء القرار غير منصف، وأعطى حق الشراء لأبناء الصعيد والمحافظات الأخرى، ومناقشة المقابر التى غرقت بسبب انهيار جسور الصرف الصحى بقرية أدندان، ومشاكل مشروع وادى كركر. وأضاف «عبدالحميد» أن محافظ أسوان أوصى فى مشكلة الصرف الصحى فى قرية أدندان، بزيادة عدد السيارات المخصصة لشفط المياه وزيادة عدد السيارات المخصصة لمياه الشرب وتوزيعها على قرى «أدندان- قسطل- بلانة- توماس وعافية- أبو سمبل وتوشكى»، التى تضررت من انقطاع المياه بسبب اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى، مما أدى إلى غلق شركة مياه الشرب لمحطات الشرب فى القرى الخمس حتى يتم تنظيف المجرى المائى للقرى، بحيث تكون لكل قرية أكثر من ثلاث سيارات، وإجراء مسح للمكان الجديد المقترح للمقابر الجديدة.

شبكةعيونالإخبارية

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