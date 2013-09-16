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الخميس.. رئيس هيئة قناة السويس في لقاء خاص مع مصطفى بكري على "النهار"

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الخميس.. رئيس هيئة قناة السويس في لقاء خاص مع مصطفى بكري على "النهار" الخميس.. رئيس هيئة قناة السويس في لقاء خاص مع مصطفى بكري على "النهار"

كتب : فاطمة النشابي منذ 32 دقيقة

يستضيف الأستاذ مصطفى بكري، الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، في لقاء خاص يوم الخميس 19 سبتمبر على قناة "النهار"، في حوار ساخن حول التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها قناة السويس، كما يطرح الفريق "مميش" رؤيته حول مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي سعى النظام السابق لتنفيذه.

يعلق مميش على ما يُثار من مشروعات تُقيمها دول أخرى للحد من تأثير قناة السويس في العالم، وهل يمكن أن تؤثر هذه المشروعات على مستقبل القناة وحجم العوائد الاقتصادية التي تقدمها لمصر.

جدير بالذكر أن اللقاء الخاص سوف يتم عرضه على جزئين، الأول يوم الخميس المقبل، والجزء الثاني سوف يتم عرضه يوم الخميس 26 سبتمبر، في تمام الحادية عشر مساء على أن يتم ترحيل إذاعة حلقتي "لسة هنغني" إلى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

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