"مصر الخير" تسلم عقود 101 رأس ماشية للأسر الفقيرة بسوهاج

أكد المهندس أيمن حلمى، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بسوهاج, أن المؤسسة قامت اليوم بتسليم عدد 101 عقد لرؤوس جاموس ملقحة صناعيًا، وذلك فى إطار الدور الذى تقدمه المؤسسة لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا من أهالى المحافظة.

وأشار حلمى إلى أن المؤسسة قامت بتنفيذ عملية التسليم بمحافظة سوهاج 45 مرة قبل الآن, وأن الرؤوس التى يتم تسليمها من الماشية الملقحة صناعيًا سلالة إيطالية وتخضع تحت إشراف بيطرى كامل من قبل مديرية الطب البيطرى بسوهاج، من خلال عملية التعاون بين المؤسسة ومديرية الطب البيطرى برئاسة الدكتور أحمد البدرى وكيل وزارة الطب البطرى بسوهاج.