محافظ السويس يلتقى طلاب أكاديمية المستقبل ويكرم 18 خريجًا

التقى اللواء العربى السروى، محافظ السويس، اليوم الاثنين بقصر ثقافة السويس، شباب أكاديمية "شباب المستقبل" والأكاديمية العربية الإيطالية للتدريب وذلك بقصر ثقافة السويس.

وخلال اللقاء استعرض شباب الأكاديمية دور التنمية البشرية فى المجتمع والنهوض به، وكيفية مواجهة الحياة والارتقاء بالتنمية البشرية صحيًا وتعليميًا ورياضيًا واجتماعيًا وترفيهيًا.

أشار شباب السويس إلى أنهم شباب مكافح ومتعلم وعلى قدر المسئولية تحمل ظروف الحياة فى الماضى ويستطيع أن يعتلى أرفع المناصب، وأن يعمل فى أى وظيفة فى أى مكان، وأن يقود سفينة التنمية والتقدم فى المستقبل.

وأكد المحافظ عبر بيان أصدره الديوان العام للمحافظة، اعتزازه بالتواجد مع هذه النخبة من شباب السويس، مشيرًا إلى أن شباب السويس هو نصف الحاضر وكل المستقبل، وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بتسليم شهادات التخرج لـ18 خريجًا بالأكاديمية ليصبحوا مدربين للتنمية البشرية، لتدريب أبناء السويس فى قطاعات الشباب والتعليم والصحة.