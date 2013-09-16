نقل عشرات الأطفال إلى مستشفى فى الهند بعد تطعيمات خاطئة

صرح مسؤولون بأنه تم نقل ما لا يقل عن 57 طفلا، أعمارهم تقل عن خمس سنوات، إلى المستشفى شرقى الهند بعد تطعيمهم بلقاحات مضادة للالتهابات الكبدية بدل نقط شلل الأطفال.

وأمرت السلطات بفتح تحقيق وأوقفت أربعة موظفين على خلفية الحادث الذى وقع أمس بمنطقة أرامباغ بولاية غرب البنغال.

وكان تم إعطاء الأطفال لقاح مضاد للفيروس الكبدى "بى" عبر الفم، رغم أنه عادة ما يتم عبر الحقن، فى عيادات تابعة للدولة ما أدى إلى إصابة الأطفال بالقىء والعرق بغزارة.

وقال مسؤول الخدمات الصحية بالولاية، إن تم نقل 57 طفلا كانوا تلقوا التطعيم الخطأ إلى مستشفى محلى، مضيفا أنه رغم خروج الأطفال من المستشفى بالفعل إلى أنهم لا يزالون يتلقون تقارير عن قيام آباء مذعورين باصطحاب أطفالهم إلى المستشفى لفحصهم.

وأوضح: "هناك إهمال طبى واضح، فالمسؤولون لم يقوموا حتى بفحص ما يعطونه للأطفال".

وذكرت محطة تليفزيون نيودلهى "ان دى تى فى" إن إجمالى الأطفال الذين حصلوا على التطعيم الخطأ فى المنطقة الواقعة على مسافة 80 كيلومترا شمال كلكتا بلغ 114 طفلا.

ونقلت المحطة عن متخصص فى طب الأطفال أن التطعيم الخطأ لا يؤثر على الأطفال على المدى البعيد.