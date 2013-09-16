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نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع
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الأحد 02 أبريل 2017 05:39 مساءً
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية
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الأحد 02 أبريل 2017 05:39 مساءً
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب
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الأحد 02 أبريل 2017 05:39 مساءً
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان»
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الأحد 02 أبريل 2017 05:39 مساءً
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية
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الأحد 02 أبريل 2017 05:39 مساءً
نقيب المحامين: الدولة تريد الإجهاز على استقلال القضاء
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الأحد 02 أبريل 2017 05:39 مساءً
وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يبحثان تطوير البحث العلمي
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الأحد 02 أبريل 2017 05:39 مساءً
قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة و3 في الشرقية
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الأحد 02 أبريل 2017 05:39 مساءً
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي
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الأحد 02 أبريل 2017 05:39 مساءً
محافظ الإسماعيلية: نستهدف توريد 50 ألف طن قمح هذا العام
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الأحد 02 أبريل 2017 05:39 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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المدارس
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الاثنين 16 سبتمبر 2013 08:41 مساءً
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المدارس
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بديع النصاري
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