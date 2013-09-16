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بان كي مون: «الهجوم الكيماوي» في سوريا «جريمة حرب»

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بان كي مون: «الهجوم الكيماوي» في سوريا «جريمة حرب» بان كي مون: «الهجوم الكيماوي» في سوريا «جريمة حرب»

قال دبلوماسيون إن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وصف استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، فى أغسطس الماضي، والذي أكده تقرير خبراء الأمم المتحدة، الإثنين، بأنه «جريمة حرب».

وأضافوا أن بان كي مون طالب أثناء حديثه أمام مجلس الأمن بأن «يلقى المسؤولون عن الهجوم جزاءهم»، وطلب من المجلس النظر في فرض عقوبات إذا لم تحترم دمشق خطة تفكيك ترسانتها الكيماوية.

وعثر خبراء الأمم المتحدة الذين حققوا في سوريا على «أدلة واضحة ومقنعة»، بحسب تقريرهم، على استخدام غاز الأعصاب خلال المجزرة التي وقعت، في 21 أغسطس الماضي، قرب دمشق، وأشاروا إلى استخدام أسلحة كيماوية على نطاق واسع في سوريا.

وجاء في التقرير الذي سلم، فى وقت سابق، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن صواريخ «أرض-أرض» مجهزة بغاز الأعصاب «سارين» استخدمت في الهجوم.

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