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وزير الدفاع اليمنى يتفقد قاعدة الديلمى الجوية

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وزير الدفاع اليمنى يتفقد قاعدة الديلمى الجوية وزير الدفاع اليمنى يتفقد قاعدة الديلمى الجوية

قام اللواء الركن محمد ناصر أحمد، وزير الدفاع اليمنى يرافقه القيادات العسكرية، اليوم الاثنين، بزيارة إلى قاعدة الديلمى الجوية، حيث تفقد الطائرتين المخصصتين للاستطلاع والإخلاء، بعد وصولهما اليوم كدفعة أولى من المساعدات الأمريكية للقوات المسلحة اليمنية.

وعبر اللواء الركن محمد ناصر أحمد، وزير الدفاع اليمنى، عن تقديره لنسور القوات الجوية من الطيارين اليمنيين الذين تدربوا على هذه الطائرات، وكذا الشكر للطيارين الأمريكيين الذين أوصلوا الطائرات إلى اليمن.

وأكد وزير الدفاع لقيادة القوات الجوية والدفاع الجوى، بأن وزارة الدفاع سوف تحرص على الارتقاء بالجاهزية القتالية والفنية للقوات الجوية، وتأمينها بالتكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

وقد أقام قائد القوات الجوية والدفاع الجوى اللواء الركن راشد الجند حفل استقبال للطاقمين اليمنى والأمريكى.. معبرًا عن التقدير الكبير لما يبذل من جهود للارتقاء بجاهزية القوات الجوية والدفاع الجوى من قبل القيادة السياسية وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة والأصدقاء الأمريكان.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت مطلع الشهر الجارى عن حزمة مساعدات عسكرية لحرس الحدود اليمنى تشمل 12 طائرة سيبرد سيكر مجهزة بمنظومة الرؤية الليلية والرصد الإشعاعى الحرارى، و100 عربه عسكرية ومنظومة اتصالات متكاملة (برية بحرية جوية) بغية مقارعة عمليات تهريب السلاح والمخدرات واختراقات العناصر الإرهابية ومكافحة الجريمة المنظمة.

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